涉虛偽增資 前聯華投顧董事長遭起訴

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（中央社記者林長順台北14日電）前聯華投顧張姓董事長等人，涉嫌於104年間虛偽增資，並對金管會命令提出的帳冊或相關報告資料做虛偽或隱匿的記載。台北地檢署今天依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴張男。

檢方起訴指出，聯華公司董事會於民國104年12月間決議辦理新台幣1890萬元的現金增資，張男先向徐姓友人借用現金2000萬元，存入「興聯華公司」名下帳戶，再 從興聯華帳戶匯款2200萬元到張男個人帳戶，隨後再從個人帳戶匯款2200萬元到聯華公司帳戶，充作繳納增資款的證明。

檢方查出，張男讓會計師驗資完成並出具資本額查核報告書後，向台北市政府申請增資變更登記後，陸續以股東往來名義，大額提領聯華公司帳戶內的現金，償還向徐姓友人借的款項。

檢方指出，張男為避免投顧公會盤點聯華公司庫存現金時發現現金短缺，指示會計將其他帳戶的款項各轉帳900萬元到公司帳戶，並向查核人員誆稱差額現金在保險箱中。等到金管會於105年間發函要求聯華公司說明時，張男指示會計回覆不實內容。

另外，密科博公司王姓負責人為了籌措設廠及開發產品資金，委由張男募集資金。張男與其胞姊涉嫌自104年11月起，向聯華公司的會員推銷密科博公司的未上市股票，非法募集資金1億5343萬餘元。

台北地檢署今天偵查終結，依違反公司法、證券投資信託及顧問法、證券交易法等罪起訴張男及其胞姊。（編輯：李錫璋）1130614