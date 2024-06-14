詐領假牙補助 前中榮嘉義醫師判1年3月緩刑4年

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）前台中榮總嘉義分院王姓牙醫師被控聯合助理葉女、齒模製作朱男，2年詐領嘉義縣開辦的樂齡假牙補助逾500萬元，嘉院依共同詐欺取財罪嫌判處王男1年3月徒刑，緩刑4年。

另外，朱男被判處1年2月徒刑，緩刑4年；葉女判處6個月徒刑，不能易科罰金，可易服社會勞動服務。王男等3人均可上訴。

嘉義地方法院指出，王男為前台中榮總嘉義分院灣橋院區的牙科醫師，葉女為灣橋分院牙科門診助理；朱男未具有醫師資格，也無牙技師執照，經營鑲牙生意，從事齒模製作等業務，均為從事業務人員。

嘉院指出，王男等3人利用嘉義縣政府照顧老人福利的「樂齡活動假牙計畫」方案，自108年4月至110年5月，由王男指示朱男對外招攬民眾，以增加其個人裝置假牙業績獲取酬勞，再由朱男為患者從事施打印模等牙醫師業務，每處理1次即給付新台幣2500元，並由葉女負責掛號、申請補助等業務。

嘉院表示，朱男則招攬163名患者，於拍攝牙齒照片後，連同申請書等資料交給王男、葉女，於申請通過後，再由王男指示葉女製造163名患者前往看診的不實登載，及製作不實病歷資料。

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後續再由朱男經營的鑲牙行進行裝置假牙等醫療作為，最後，由王男透過醫院向嘉義縣衛生局不實申請樂齡免費裝置假牙補助費用，共計540萬元，醫院發現申請補助案有異，由調查局嘉義市調查站介入調查，並移送嘉義地檢署偵辦並起訴。

嘉院指出，王男等3人均坦承，與患者證述均相符。於今天依共同詐欺取財罪嫌宣判，王男及朱男分別判處有期徒刑1年3個月、1年2個月，均緩刑4年，緩刑期間付保護管束，分別須向公庫支付15萬元、5萬元，均要接受法治教育課程3場次。（編輯：謝雅竹）1130614