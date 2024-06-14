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國道4號4輛大小車追撞 占據車道一度封閉

2024/6/14 14:02
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）國道4號西向5.2公里神岡路段，今天上午有3輛半聯結車與1輛小貨車發生追撞車禍，其中1輛半聯結車橫停車道上，國道一度封閉，事故現場在下午1時12分排除，恢復通車。

國道警察調查，47歲邱姓男子駕駛半聯結車行駛於中線車道，因向外線車道閃避時，撞擊外側車道的38歲駕駛小貨車李姓男子，導致後方32歲白姓男子駕駛的半聯結車閃避不及，撞上邱男的半聯結車，63歲張姓男子駕駛的半聯結車則橫停在車道上。

警方說，3部大型車及1部小貨車占用內側車道、中線車道及外側車道跟外側路肩，國道一度封閉。初步調查，駕駛人皆無酒精反應，相關肇事經過以及肇事原因，有待警方調查釐清。該事故在下午1時12分排除，恢復通車。（編輯：謝雅竹）1130614

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