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成大女職員疑癲癇釀車禍死傷 校方：有發病紀錄

2024/8/13 12:47（8/14 20:06 更新）
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一輛銀色自小客車12日下午疑似由成功大學成功校區內高速開出校門，在大學路與一輛自小客車碰撞後撞進騎樓，一路波及多輛機車，其中1名女性機車騎士當場死亡。圖為消防人員趕抵救援。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月12日
一輛銀色自小客車12日下午疑似由成功大學成功校區內高速開出校門，在大學路與一輛自小客車碰撞後撞進騎樓，一路波及多輛機車，其中1名女性機車騎士當場死亡。圖為消防人員趕抵救援。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月12日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）國立成功大學圖書館1名林姓女職員昨天下午疑似癲癇發作，駕車高速衝出校外，造成1死4傷。成大副校長李俊璋今天表示，林女過去曾在館內發病，但一直有服藥及就診。

李俊璋今天接受媒體聯訪指出，林女是專案工作人員，民國95年到成大圖書館服務，迄今已18年，校方向死傷者表達道德上的慰問之意，但全案仍以警方調查記錄為主。

李俊璋表示，校方曾私底下詢問，林女承認當時癲癇發作才導致意外，校方正在調閱相關影像，也會交給警方。以現場跡象來看，研判林女從圖書館前右轉時發病而方向偏離，癲癇發作會呈現這樣的狀態，右腳踩油門確實會僵直，可能未減速往前衝。

至於網路傳出林女上學期末曾在校門口發生類似情形。李俊璋說，校方已請駐警隊調閱當時校安通報，未有此記錄，當天確實有車禍，但和林女無關。不過，林女過去在館內曾有發病紀錄，但一直有服藥和就診。

李俊璋表示，林女表現不錯，但因有癲癇疾病，校方讓她規律作息，不要有太重工作壓力，適度工作，就不太會發作，林女車禍時右大腿骨折，已送醫緊急開刀。如今林女得面對法律責任，校方將會輔導。

林女昨天下午疑似癲癇發作，駕車從成大成功校區高速衝出校門，在東區大學路和1輛黑色自小客車碰撞後再撞進騎樓，過程波及6輛機車，造成1名女性機車騎士死亡及4人受傷送醫。（編輯：謝雅竹）1130813

#李俊璋
#成功大學
#癲癇
#成大圖書館
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