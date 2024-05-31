首季交通事故行人死亡119人 較112年同期增15.5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北31日電）交通部今天公布今年1到3月道安統計，交通事故件數與死傷人數都較去年同期減少，但行人死亡仍高達119人，增加15.5%。

交通部路政及道安司下午舉行記者會，公布1至3月道安統計，交通事故共9萬7436件，比去年同期減少5554件（下降5.4%）；死亡人數772人，比去年同期減少39人（下降4.8%）；受傷13萬364人，比去年同期減少7960人（下降5.6%）。

不過，交通部發現，今年首季，機車、高齡者、酒駕、兒少交通事故死亡都比去年同期減少，但行人死亡人數仍高達119人，比去年同期增加16人（成長15.5%）。

交通部分析1至3月的行人事故，行人死亡以第2當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4時至上午8時，與傍晚6時至晚間8時；肇因部分，在路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。

在路口不停讓而造成行人死亡部分，交通部統計，1到3月有24人，是去年同期11人的2倍多。

交通部表示，去年曾因加強執法，行人路口死亡下降，但部分用路人停讓習慣還未養成，時間一久，事故又再增加。

路政及道安司副司長蔡書彬說，交通部5月21日函請縣市政府，將清晨閃光號誌路口改為三色號誌，同時也針對用路人違規部分，持續加強車輛停讓行人及行人勿違規穿越道路宣導，並請警政署加強執法，有效降低行人事故。

交通部分析，1至3月交通事故死亡人數772人，雖比去年同期減少，但並未達到目標值的759人（各縣市設定目標值的總和），未達標者包括桃園市、台中市、高雄市、新竹市、嘉義市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及國道；其中增加較多的縣市為台中市、新竹市各增加12人。

另，行人死亡人數未達標的縣市有13個，包括：桃園市、台中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣及澎湖縣；其中增加較多的縣市為新竹市增加11人、台中市增加9人。

蔡書彬說，交通部持續推動各項防制措施改善道安，工程面正檢討公路路線設計規範及交通工程規範，打造以人為本的道路環境；實質工程部分，協助地方政府辦理行人設施改善，並啟動「省道路口安全改善計畫」，預計2年內完成2萬9208處省道路口盤點及改善。

交通部統計，至5月24日，行人專用及早開時相已設置4658處，較112年底4091處，增加567處，六都以桃園市增加146處最多，其次為台北市增加143處；非六都以新竹市增加24處最多，其次為苗栗縣增加19處。（編輯：管中維）1130531

（圖取自交通部網頁motc.gov.tw）