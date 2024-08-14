金門前議員涉詐領助理費近百萬 貪污罪起訴

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（中央社記者張已亷金門縣14日電）金門縣前議員陳滄江涉嫌任內與兒子及親戚以「人頭助理」方式，在民國101年至104年間詐領助理補助費近百萬元遭檢調偵辦，經金門地檢今天偵結被依貪污等罪嫌起訴。

金門地方檢察署新聞稿指出，陳男曾任金門縣議會第5、6屆議員，任內涉嫌與兒子和親戚金姓女子共謀，由金女101年6月至7月、102年7月至104年12月間出名擔任「人頭助理」，並將公費助理補助費帳戶交給陳男兒子持用，再由陳男兒子將補助費轉存其他帳戶，前後共詐得新台幣98萬8091元。

經檢方調查，發現金女99年8月至102年7月間實際任職台中市某旅宿業，且金女102年8月至103年8月間都在日本，客觀上無法擔任金門縣議員助理工作。

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檢調3月執行搜索、扣押及訊問後，認為陳男等3人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪，陳男及兒子則另涉犯洗錢防制法第19條第1項洗錢罪，偵結依法將3人提起公訴。

檢方表示，公費助理補助費由金門縣議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，並非議員薪資，也不是對議員個人實質補貼，應全額支付給實質上確實擔任公費助理工作者；若無實質聘用公費助理、實際給付薪資，則不得假借聘用公費助理名義，領取公費助理補助費用。（編輯：李淑華）1130814