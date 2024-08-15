簽降共承諾書判刑定讞 前陸軍上校聲請釋憲遭駁

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（中央社記者林長順台北15日電）前陸軍上校向德恩遭中國吸收，收賄並簽署投降承諾書，最高法院判處7年6月徒刑，褫奪公權4年定讞。向男認為，確定判決有違憲之虞，聲請裁判憲法審查。憲法法庭裁定不受理。

判決指出，向德恩原為陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官（已停職），民國107年間任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時，遭經營旅行社的退休軍官邵維強吸收。

判決表示，向德恩同意以每月新台幣4萬元的對價，以「老張」為代號來協助邵維強刺探軍情，簽署向中共投降的承諾書與支持兩岸和平統一的誓約書，並穿上軍服與承諾書合影，自108年10月至111年1月止，共計收賄56萬元。

高雄地方法院依貪污治罪條例違背職務收賄罪，判處向德恩有期徒刑7年6月，褫奪公權4年。高雄高分院、最高法院均駁回上訴定讞。

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向德恩認為，確定判決沒有審酌他簽署誓約書，僅為個人政治理念的表達，應受言論自由的保障，明顯侵害憲法所保障的人身自由、言論自由及服公職權利，並違反憲法比例原則意旨，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，確定終局判決已敘明向男以軍職身分簽署誓約書，除宣誓支持兩岸和平統一外，尚包含允諾兩岸戰爭時效力於中國，已違背法定職務，所稱簽署誓約書是對兩岸議題的個人意見，屬言論自由的辯解，並非可採，裁定不受理。（編輯：張銘坤）1130815