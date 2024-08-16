本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 社會

屏東恆春桌遊店債務糾紛 3嫌涉殺人棄屍

2024/8/16 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東恆春經營桌遊店周姓男子14日晚間出門追討債務，卻遭殺害棄屍，警方今天在滿州山區尋獲周男遺體，並拘獲3名犯嫌到案。

屏東縣政府警察局恆春分局告訴中央社記者，周男在恆春經營桌遊店，尤姓及宋姓犯嫌均有出入桌遊店，兩人積欠周男新台幣200萬元債務。14日晚間9時許周男外出欲協調還款卻失聯，周男家人手機聯絡不上，在15日早上報案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

恆春警分局表示，15日上午發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路段，但未見周男行蹤；鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓犯嫌及1名宋姓犯嫌涉有重嫌，檢具相關事證報請台灣屏東地方檢察署指揮偵辦，今天拘獲3名犯嫌到案，並據犯嫌說詞於滿州鄉山區尋獲被害人，後續將查緝是否尚有其他共犯並釐清犯案動機。

家屬透露，尤男及宋男假藉協調還款，與尤男姪子相約周男到恆春近郊，以繩索及尖刀行凶，並拆掉周男車子車牌，丟棄在牡丹鄉東源地區；昨天上午滿州鄉里德社區居民及恆春救難人員皆出動搜山，今天接近中午時尋獲遺體。（編輯：謝雅竹）1130816

#屏東縣政府警察局
#凶殺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：