屏東恆春桌遊店債務糾紛 3嫌涉殺人棄屍

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東恆春經營桌遊店周姓男子14日晚間出門追討債務，卻遭殺害棄屍，警方今天在滿州山區尋獲周男遺體，並拘獲3名犯嫌到案。

屏東縣政府警察局恆春分局告訴中央社記者，周男在恆春經營桌遊店，尤姓及宋姓犯嫌均有出入桌遊店，兩人積欠周男新台幣200萬元債務。14日晚間9時許周男外出欲協調還款卻失聯，周男家人手機聯絡不上，在15日早上報案。

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恆春警分局表示，15日上午發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路段，但未見周男行蹤；鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓犯嫌及1名宋姓犯嫌涉有重嫌，檢具相關事證報請台灣屏東地方檢察署指揮偵辦，今天拘獲3名犯嫌到案，並據犯嫌說詞於滿州鄉山區尋獲被害人，後續將查緝是否尚有其他共犯並釐清犯案動機。

家屬透露，尤男及宋男假藉協調還款，與尤男姪子相約周男到恆春近郊，以繩索及尖刀行凶，並拆掉周男車子車牌，丟棄在牡丹鄉東源地區；昨天上午滿州鄉里德社區居民及恆春救難人員皆出動搜山，今天接近中午時尋獲遺體。（編輯：謝雅竹）1130816