恆春搶孤攻旗手 涉殺人棄屍案法辦

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東恆春發生殺人棄屍案，經營桌遊店的被害人周男曾犯殺人罪入獄，出獄4年，因債務糾紛遭殺害；到案3嫌中的28歲尤男為地方搶孤隊伍攻旗手，號稱豎孤棚「戰神呂布」。

這起殺人棄屍案，屏東縣恆春警分局今天宣告破案，在滿州鄉里德山區遭棄屍的死者身上多處刀傷的利器傷口，待解剖出具鑑驗報告後確定；另查扣兇嫌犯案時衣物、死者現金及手錶等證物，上午依殺人罪嫌將3嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，47歲尤男、45歲宋男分別積欠死者新台幣150萬與50萬元債務，14日晚間以協調還款為由相約談判，卻夥同尤男28歲侄子在路上攔下周男座車，一言不合以繩索及尖刀行兇，事後拆掉周男車子車牌，丟棄在牡丹鄉東源地區。警方15日上午獲報後調閱通聯紀錄，昨陸續逮捕3嫌到案。

28歲尤男為恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，有「戰神呂布」稱號，「恆春古城豎孤棚搶孤文化促進會」總幹事彭威華表示，得知消息很意外，尤男國、高中即展現對搶孤文化的興趣與天份。

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攻旗手角色須在最後一段攀爬約6至7公尺高，體力要特別好，恆春攻旗手已不多。如今尤男涉案，恆春搶孤大賽在即，所屬的參賽隊伍也直接解散，惋惜「好好一個孩子步入歧途」。

「南恆春、北頭城」為台灣兩大搶孤盛事，恆春中元節豎孤棚競賽將於18日下午5時持續到晚間12時，豎孤棚會場在恆春鎮恆北路。競賽規則以人體疊羅漢方式藉由繩索攀爬大型木柱，木柱上方搭建孤棚一座，木柱高達12公尺且塗滿易滑牛油，爬上頂端後要用倒掛金鉤翻上孤棚，先搶下順風旗即獲得勝利。（編輯：孫承武）1130817