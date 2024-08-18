新北蘆洲公車疑失控自撞分隔島 1乘客受傷送醫

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市蘆洲前集賢路今天中午發生公車疑失控自撞分隔島，再撞斷路樹才停止，造成1乘客受傷送醫，司機酒測值0.14mg/l（毫克/升），雖未超標，警方將持續調查以釐清肇事責任。

蘆洲警分局以訊息說明，這起車禍發生在中午12時許，經調閱監視畫面，發現公車在車道行駛時逐漸偏向，直到撞上中央分隔島、再接連撞斷多棵路樹後才停止。員警獲報後，到場協助傷者送醫並疏導交通。

警方表示，車內一名余姓女乘客（68歲）輕微受傷，送往新北聯醫三重院區治療，其餘駕駛及乘客均未受傷。後續仍將進行調查，以釐清肇事責任。

警方對43歲張姓司機實施酒測，酒測值0.14mg/l，並未超過0.15mg/l的酒駕開罰標準。司機自稱是昨天喝酒，出車前公司酒測值為零。

三重客運表示，為嚴格維護行車及乘客安全，出車前都會對司機進行酒測，張姓司機當天出車前酒測值是零，警方所做酒測值為0.14mg/l，公司將進行酒測器檢測及汰換。（編輯：戴光育）1130818