辱連千毅用嘴幫囚犯排毒 網紅「勾惡」判賠10萬元

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（中央社記者劉世怡台北21日電）網紅「勾惡」被控指涉直播主連千毅用嘴巴幫受刑人排毒，刑事加重誹謗罪遭判拘役50天定讞。連男提民事求償，台灣高等法院今天判「勾惡」賠償新台幣10萬元，可上訴。

全案緣於，連千毅指控網紅「勾起你心中的惡」（勾惡）在臉書（Facebook）指涉他曾入監並幫其他受刑人口交，足以減損他的社會評價，提告妨害名譽；檢方起訴「勾惡」即陳姓男子，法院判決拘役50天，得易科罰金定讞。

判決指出，陳男在民國111年4月間使用「勾起你心中的惡」帳號，在臉書張貼文章指稱「千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒」。民事部分，連千毅認為遭不實侵害其名譽權而受有精神上痛苦，提告求償精神慰撫金200萬元，且須在社群軟體等貼文發布道歉聲明。

台灣高等法院今天審酌兩造學歷、工作、財產及收入，以及陳男的侵害情節、連千毅精神痛苦程度等，認定賠償10萬元為適當；社群軟體等貼文道歉部分，並不是回復名譽的適當處分，無從准許而駁回。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130821