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颱風天遭女兒牆砸傷 花蓮7歲男童好轉不知母親已過世

2024/8/25 17:04（8/25 18:28 更新）
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花蓮市中興路與中美10街路口24日發生大樓女兒牆掉落，砸中路邊停靠車輛，當時馬姓一家3口都在車上，造成45歲妻子傷重不治，7歲兒子重傷。中央社記者張祈攝 113年7月25日
花蓮市中興路與中美10街路口24日發生大樓女兒牆掉落，砸中路邊停靠車輛，當時馬姓一家3口都在車上，造成45歲妻子傷重不治，7歲兒子重傷。中央社記者張祈攝 113年7月25日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）7月颱風凱米來襲時，花蓮市某大樓女兒牆掉落砸車，造成1死1重傷，其中重傷7歲馬姓男童經近1個月救治，終於轉到普通病房，他還不知媽媽怎麼了，未來身心修復都是挑戰。

面對媒體詢問，馬爸爸表達感謝，還在住院的兒子意識、互動反應都慢慢轉好，後續還有神經修復、治療與身體復健；由於腦部受重創，腦部治療與復健需要時間，且手術過程有氣切，肺部也需時間穩定。

馬爸爸說，兒子還不知道媽媽怎麼了，甚至好奇為什麼媽媽都沒來看他，因此，心理修復也是一大挑戰，感謝大家為兒子集氣、打氣，未來會持續陪伴兒子復健、休養。馬爸爸感謝花蓮慈濟醫院全力搶救，以及各界關心

擔任社工的馬爸爸在颱風凱米襲台時，開車載妻子、兒子到花蓮市美崙一家超商購物，自小客車剛停路旁即遭頂樓違建的女兒牆掉落砸中，後座馬妻當場失去生命跡象，兒子則重傷送醫急救。

經花蓮慈濟醫院以中西醫併用方式治療，並挹注物理、藝術、音樂等資源治療，馬姓男童本月中可用眨眼、點頭、擊掌、握手等與父親溝通；花蓮慈濟醫院今天也證實，馬童情況逐漸好轉，已由加護病房轉至普通病房，持續治療。（編輯：陳仁華）1130825

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