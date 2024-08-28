非法賣塔位給詐團獲利逾2千萬 檢起訴墓園業者

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）士檢偵辦靈骨塔詐欺案，查出張姓男子涉嫌出售未經許可的殯葬設施認購權證給詐騙集團，不法獲利達2354萬餘元，被害人達390人，今天依詐欺罪起訴張男，並建請法院從重量刑。

士林地檢署發布新聞資料指出，張男於民國95年間購得新北市淡水區一處私立墓園，未經許可即開始經營並設置違法的納骨塔及功德牌位等殯葬設施。

97年間，張男對外銷售殯葬設施的認購權證給經銷商，而這些經銷商再將權證轉售給靈骨塔詐騙集團。

此詐騙集團利用這些認購權證博取被害人的信任，進一步以高價騙取被害人購買或轉購張男所屬墓園的殯葬設施。隨後，經銷商以低價取得這些殯葬設施，再轉售給靈骨塔詐騙集團來交付給被害人，從中牟取暴利。

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根據士檢估算，張男透過這種手法共出售了2787張認購權證、1037個骨灰位和610個功德位，目前已確認的被害人有390名，非法所得約為新台幣2354萬8000元。

士檢今天依詐欺罪起訴張男，並宣告沒收其犯罪所得，至於與張男勾結的經銷商及靈骨塔詐騙集團，則另案持續偵辦中。此外，士檢考量張男僅為一己私利，不顧被害人的財產損害，建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1130828