彰化夫妻派出所前大吵 警查探成功攔阻畢生積蓄
2024/8/28 13:51
（中央社記者鄭維真彰化28日電）簡姓男子因誤信假檢警，要匯款新台幣1000萬元給詐騙集團，幸好妻子察覺有異要帶他查證，兩人在派出所前爭執不休，員警前往詢問後成功攔阻詐騙，保住夫妻畢生積蓄。
彰化縣警察局芳苑分局今天發布新聞稿，二林鎮68歲簡男接獲自稱新北市警察局警官來電，告知其帳戶已淪為洗錢帳戶，必須將帳戶1000萬元代保管凍結，以防止再遭騙，同時要求簡男不得告訴他人或其他機關，否則戶頭會被封鎖。
簡男妻子發覺有異，帶著丈夫前往原斗派出所查證，兩人因而在派出所外爭執，所長及執勤員警見狀，主動關懷詢問並說明詐騙手法，才成功攔阻詐騙。
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此外，69歲李姓女子在網路認識一名自稱戰地醫生的國外網友，每天噓寒問暖萌生愛意，網友昨天突然表示急需用錢，李女趕緊到郵局要將帳戶100萬元定存解除後匯款，並向行員稱要買房，行員認為不對勁，通報派出所後才讓李女恍然大悟。
芳苑分局長宋俊良表示，網路交友詐騙盛行，且不分年齡層，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等要求匯款，提醒民眾若涉及金錢交易應謹防遭詐，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證。（編輯：李淑華）1130828
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