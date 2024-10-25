轉運中國製光電模組來台洗產地牟利 男子判刑6月

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）報關行張姓男子受託自中國轉運光電模組等貨物來台，涉嫌將產地申報為台灣再出口至歐美國家，獲利518萬餘元。士林地院認為，張男犯後具悔意，依偽造文書罪判處得易科罰金刑6月。

士林地方法院判決指出，張男經營進出口報關及代辦申請台灣原產地證明書業務，自民國100年至105年間，受客戶委託自中國轉運光電模組、鋁製輪胎圈及自行車等貨物到台灣。

判決表示，張男知悉中國出貨至歐美國家的稅捐較台灣為重，為躲避稅捐及貪圖不法利益，涉嫌指示員工借用友人公司的名義，將中國貨物的產地證明，不實申報為台灣產地，再出口至歐美國家，不法獲利達新台幣518萬餘元。

案經張男公司的員工向士林地檢署自首犯行，以及歐盟函告台灣經濟部國際貿易署後，全案曝光。

士林地方法院認為，張男申請不實產地證明，將中國貨物轉貿易出口至歐美地區，對於交易安全及社會經濟秩序有相當危害，考量其始終坦承犯行，應具悔意，犯後態度尚佳，依行使業務上登載不實文書罪，判處得易科罰金刑6月，可上訴。（編輯：李錫璋）1131025