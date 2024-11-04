颱風復災告一段落 中央災害應變中心恢復常態開設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）颱風康芮遠離，中央災害應變中心今天指出，全國災情共1萬985件，釀3死、692傷，全國農損金額達新台幣12億4858萬餘元，以梨損失2億多元最慘。

中央災害應變中心下午召開第15次工作會報，考量颱風康芮遠離、復災工作已告一段落，宣布會後恢復常態開設。

會中，消防署報告指出，這次颱風共計造成1萬985件災情，並造成3人死亡、692人受傷。衛福部也說，目前僅剩花蓮縣開設1處收容處所，安置46人。

農業部表示，這次農業災損總計約12億4858萬元，以雲林縣損失3億5491萬元（占28%）及花蓮縣損失3億60萬元（占24%）較為嚴重；農作物損失以梨較嚴重，損失2億3322萬元，其次為二期水稻、番荔枝、蒜頭和落花生等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水電維生部分，經濟部說，全國曾停電97萬9744戶，待修1296戶，預估今晚11時全數復電。

交通部表示，公路災阻路段目前剩4處，包括台中市和平區台8線（梨山路段）路面塌陷掏空；花蓮縣秀林鄉台8線大禹嶺至天祥路段坍方阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線天祥往閣口路段坍方阻斷；高雄市桃源區台20線（勤和至復興路段）明霸克露鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里。都在積極清理搶通。（編輯：李錫璋）1131104