台中易肇事路段 警擬增設視覺化減速標線護行安

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市日前發生男童騎單車行經斑馬線時遭撞送醫不治，台中市警察局今天表示，對於易肇事路段，將要求各警分局評估是否劃設視覺化減速標線、綠色行人穿越道，以維護行人安全。

台中市1名男童3日騎單車行經北屯區一處路口斑馬線，先遭機車撞上，倒地後遭後方休旅車輾過，送醫不治，2名駕駛遭檢方各以新台幣3萬元交保。

台中市警察局交通警察大隊說明，交通部今年7月修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，其中新增「視覺化減速標線」（又名「楔型減速標線」），視需要設於易超速、易肇事路段，用以警告車輛駕駛人前方路況特殊，外觀類似白色鋼琴鍵，利用視覺效應，讓人有道路變窄、變緊迫的錯覺而達到自動減速目的。

市警局指出，台中市目前劃設73處「視覺化減速標線」，統計台中市1至9月死傷交通事故件數369件，與去年同期382件相較，減少13件，降幅3.4%，事故呈現下降趨勢，顯示標線有效促使用路人降低速度、減少交通事故發生。

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針對台中市今年1至9月各警分局的前10大高肇事路口，警方表示，市警局已要求各警分局主動與路權單位研議工程改善可行性，評估路口是否劃設視覺化減速標線、綠色行人穿越道等，以維護行人安全。

警方指出，台中市1至9月發生16件行人死亡交通事故、3件公車涉入死亡交通事故，市警局為加強事故防制不遺餘力，除規劃「行人正義大執法」及「公車大執法」專案勤務外，針對每案死亡交通事故均積極與交通相關單位辦理會勘，研議交通工程、宣導或執法面改善事項。（編輯：戴光育）1131105