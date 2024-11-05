本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
首頁 / 社會

彰化某車行幹部合夥搶詐團車手 5人最重判7年10月

2024/11/5 11:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣5日電）彰化某車行白牌車班長、司機等7人，趁詐團車手搭車攔車劫走9萬元贓款及金戒指，法院近日依加重強盜等罪，將班長、司機等5人處5年6月至7年10月不等刑期，其餘2人另案調查。

彰化地方法院判決書指出，曾姓白牌車班長與王姓司機發現經常叫車的吳姓、陳姓男子是詐騙集團車手，且常提領巨額贓款，在一次載客期間，聽見2人討論將領新台幣200萬元，因而與黃姓男子密謀行搶，並找來4名男子參與犯案。

2名車手今年2月5日由白牌車載往芬園鄉某國民小學前，曾姓班長把車手將下車訊息傳給同夥，黃姓男子等5人分乘2輛車前後包抄車手所搭白牌車後，以BB槍、料理刀、棒球棍等喝令車手下車，搶走贓款及1枚金戒指。

黃姓男子等人不滿只搶得9萬元贓款，繼續逼問車手，得知他們當晚會提領高額贓款，因此持槍將車手載往山區控制行動，打算待領贓款後再行搶。

警方獲報後前往現場逮捕，彰化地方檢察署依加重強盜等罪嫌起訴其中5人，2名同夥所涉罪嫌仍在調查中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決書指出，被告正值青年，非無謀生能力，竟以洗劫詐騙集團車手方式行搶財物，又因車手現金不足，另行起意帶到山上限制行動自由，欲迫使車手再次提領贓款。

法官考量班長、司機等5人分工情形、犯後態度等，依犯結夥3人以上攜帶兇器強盜罪、3人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪等處有期徒刑5年6月至7年10月不等，沒收犯罪所得9萬元；全案可上訴。其餘2人另案調查，而2名車手所涉詐欺罪嫌部分也由警方另案調查。（編輯：郭諭儒）1131105

#彰化地方法院
#彰化縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：