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台中機車與聯結車事故 騎士捲車底送醫不治

2024/11/5 16:48（11/5 17:21 更新）
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台中市消防局5日下午獲報指南屯區環中路4段與五權西路口發生機車與聯結車事故，騎士受困車下，警消到場後由1輛堆高機協助撐起聯結車以助女性騎士脫困送醫，但經搶救後仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月5日
台中市消防局5日下午獲報指南屯區環中路4段與五權西路口發生機車與聯結車事故，騎士受困車下，警消到場後由1輛堆高機協助撐起聯結車以助女性騎士脫困送醫，但經搶救後仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）藍姓男子今天駕駛聯結車，行經台中市南屯區1處路口要右轉時，與王姓女子騎乘直行的機車碰撞，王女被捲入車底。警消到場將王女救出，送醫後仍傷重不治，事故原因待調查釐清。

台中市消防局下午1時13分獲報，南屯區環中路四段與五權西路口，發生機車與聯結車事故，機車騎士受困在聯結車下。警消人員到場時，1輛堆高機協助撐高聯結車輛，並由救難人員使用墊塊、枕木撐高後，將傷者1名女子脫困送醫。

轄區台中市警局第四分局初步調查，55歲藍姓男子駕駛聯結車，事發當時沿五權西路外側車道，右轉環中路方向行駛，38歲王姓女子騎機車沿五權西路外側車道直行，機車與聯結車碰撞後，王女遭捲入車底。

王女被救出時呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、骨盆變形，送往中山醫學大學附設醫院救治後，下午4時多因傷重宣告不治。

藍男經警方呼氣酒測後無酒駕，警方已調閱路口監視器畫面還原事故經過，肇事原因將由交通警察大隊分析研判。（編輯：李淑華）1131105

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