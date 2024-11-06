遭竹檢查獲不明現金 江良淵指夫妻財產有6千萬

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）前新竹縣工務處長江良淵涉包庇建商違法施工，並被查獲1483萬餘元來源不明現金遭起訴，新竹地院今天開庭，江良淵否認圖利豐邑建設，並稱與妻子財產共有6000萬元可供證明。

新竹地檢署日前認定豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科、江良淵等公務員涉背棄職責圖利護航，對楊文科等12人起訴，並要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元。

起訴書指出，江良淵涉包庇建商違法施工，於3縣市住所查獲1483萬餘元來源不明現金，江良淵還以「寶藏圖」記載藏款地點。

新竹地方法院今天上午9時30分許，針對此案被告的楊文科、江良淵及黃姓公務員，召開準備程序庭，3人均出席且皆不認罪。

針對遭搜索查扣來源不明現金，江良淵庭中表示，他與妻子檢視2人薪資財產合計約有6000萬餘元，可提供相關證據。

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江良淵委任律師表示，江良淵從事公務生涯迄今，夫妻2人有30至40年的正常工作，並累積金額，財產來源還包含家人給予，以及日前因親人有往生的奠儀費用，還有2個房子租金收入與投資等，總計超過1400萬元。

對於江良淵的收入等情形，法官指出，江良淵的說法並無任何佐證可以證明所言為真，僅是以口頭說出1個收入數字，此外在這段期間的收入，也應會有其他支出。庭後，江良淵面對媒體訪問，未有回應快步離去。（編輯：李錫璋）1131106