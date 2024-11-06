竹北天坑案首開庭 楊文科出庭否認圖利盼還清白

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣長楊文科與前竹縣府工務處長江良淵、黃姓公務員被控涉護航豐邑機構遭起訴，新竹地方法院今天進行準備程序，3人均不認罪，楊文科出庭會後受訪說，盼法院還他清白。

新竹地檢署日前依豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，建請新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，並對楊文科等12人起訴。

新竹地方法院今天上午9時半許召開準備庭，針對此案被告的楊文科、江良淵、以及黃姓公務員，召開準備程序庭，3人均出席。

楊文科庭中表示，他沒有圖利豐邑，因豐采520坍塌事件導致附近道路崩塌，影響民眾安全，縣府要求停工，且確保安全無虞並符合相關復工條件下才可復工。

楊文科說，針對此案是依實際情況調整，對於停工和搶險是為保障安全才決定，反問何來圖利廠商，面對檢察官控訴實在委屈，希望審判程序能夠還原真相。

江良淵庭中指出，他與豐邑機構邱姓總經理都是在公開場合見面，也不曾有私交，因此無圖利意圖，雖他有行政裁量權，但「我沒有違法指示」。

黃姓公務員說，他只是基層的公務員，是依據長官指示去做，權限更是無法超越長官，也否認收受豐邑餽贈。

會後楊文科接受媒體訪問，他尊重司法並相信法院會公平審判，還他清白，他絕對沒有違法圖利。（編輯：方沛清）1131106