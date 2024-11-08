掃蕩妨害綠能產業犯罪 累計查獲不法逾1.4億元

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（中央社記者劉世怡台北8日電）法務部今天表示，建構防範綠能犯罪機制，強力掃蕩妨害綠能產業犯罪，統計檢方案件自110年初至今年9月底，扣案不法所得及自動繳回累計逾新台幣1.4億元，已起訴63案、91人。

法務部發布新聞稿指出，為避免不法人士從綠能產業中牟取不法暴利，阻礙產業健全發展，台灣高等檢察署於民國110年成立「強力打擊妨害綠能產業發展犯罪專案小組」，並以政風及廉政系統既有資源強化情資，並成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，分析綠能犯罪原因並著手偵辦，充分蒐集不法情資。

112年10月間將參與成員擴及全國各地檢署與轄區內執法機關、縣市政府、經濟部能源署、台電公司及其他與綠能產業發展相關行政機關，透過公私協力、跨域整合，主動發掘情資。

經統計法務部所屬檢察機關自110年1月1日起至113年 9月30日止，總計已偵辦136案，羈押38人，起訴91人（63案），緩起訴23人（7案），扣案新台幣9897萬 2500元，人民幣1萬7600元及60萬6000日元，自動繳回新台幣4651萬2999元，扣押不動產18筆、車輛5輛等。

另一方面， 執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」也有相當績效，已查獲包括議長、議員、鄉長在內共104人，羈押13人。

法務部表示，所屬各地方檢察署召開企業座談會，建立廠商誠信治理信心，藉由橫向跨機關聯繫通報機制，強化查緝量能；民眾若有相關線索也可提出檢舉，檢察機關在接獲相關犯罪情資後，均嚴查速辦，力求溯源刨根，淨化投資環境。（編輯：戴光育）1131108