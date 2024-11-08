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車廂內有飛鴿 高鐵要求飼主攜鳥下車

2024/11/8 12:54（11/8 13:12 更新）
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有民眾7日搭高鐵列車時發現車廂內有鴿子飛竄，甚至停在座椅椅背上休息，引發騷動。（旅客提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月8日
有民眾7日搭高鐵列車時發現車廂內有鴿子飛竄，甚至停在座椅椅背上休息，引發騷動。（旅客提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月8日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）民眾搭高鐵列車發現車廂內有鴿子悠哉漫步、時而飛竄，高鐵保全人員試圖捕捉引發旅客陣陣驚呼。台灣高速鐵路股份有限公司今天說，經飼主捕獲後，依契約要求飼主攜鴿子下車。

翁姓女子昨天搭高鐵經台中市往苗栗縣路段時，發現車廂內突然竄出鴿子，甚至在空中來回飛2、3趟，還停在椅背上休息，引起騷動，有乘客被嚇得急忙低頭閃躲。

旅客將影像貼上社群網站Threads，有人打趣留言「牠有買早鳥票」、「是不是找不到座位」，也有網友指這樣真的很危險，除可能有糞便問題，也妨礙其他乘客。

目擊旅客說，高鐵保全人員接獲通報，急忙要上前捕捉，但鴿子忽上忽下，一個轉身逃出圍捕範圍，飛往第1、2節車廂間，才被飼主捉回，列車長告誡飼主，「鴿子不能帶上車」。

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台灣高鐵表示，保全及高鐵人員接獲旅客通報車廂內有鴿子飛竄，立即協助捕捉，後經飼主召喚順利捕獲，高鐵公司立即依旅客運送契約，拒絕運送飼主，並要求飼主攜帶鴿子於苗栗站下車。

台灣高鐵說，旅客不得攜禽鳥上車，經查獲除立即拒絕載送，如果影響其他旅客安寧或營運安全，將立即通報鐵路警察依法辦理，呼籲旅客切勿以身試法，影響高鐵安全及其他旅客權益。（編輯：李明宗）1131108

有民眾7日搭高鐵列車發現車廂內有鴿子，時而悠哉漫步，時而飛竄；高鐵公司8日說，經飼主召喚捕獲後，要求飼主攜帶鴿子於苗栗站下車。（旅客提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月8日
有民眾7日搭高鐵列車發現車廂內有鴿子，時而悠哉漫步，時而飛竄；高鐵公司8日說，經飼主召喚捕獲後，要求飼主攜帶鴿子於苗栗站下車。（旅客提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月8日
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