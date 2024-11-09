台中查獲毒品分裝場 旅館為據點、防毒面具防吸入

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市警察局刑事警察大隊今天宣布偵破毒品分裝場逮獲2嫌，警方表示，其中1嫌任職汽車旅館，利用工作之便以旅館為據點，現場還起出防毒面具以防分裝過程吸入毒品。

台中市警察局刑事警察大隊偵辦毒品案向上溯源時，利用毒品交易時查獲45歲陳姓男子及36歲郭姓女子等人，現場查扣第二級毒品安非他命3包、梅錠2包、大麻1包、第三級毒品愷他命3包、毒品咖啡包2包、防毒面具1個、新台幣5000元等。

警方表示，全案依毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，並於10月9日偵結起訴在案，陳男訊後遭羈押，郭女3萬元交保。

警方追查發現，2人從上游購買毒品原料，陳男任職於北屯區汽車旅館，利用工作之便以旅館為據點，利用工作間藏放原料，並與郭女共同在房間將毒品原料加上果汁粉、糖粉之類的粉末稀釋後再包裝販售。

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警方指出，由陳男向熟客販賣毒品，以「買菸、買飲料、果汁」等術語，以每包咖啡包500元左右的價格進行買賣，再由郭女依陳男指示前往交付毒品並收取款項，推估半年不法獲利約40萬元，經專案小組鍥而不捨持續監控蒐證，一舉查獲。

特別的是，這次查扣證物之一的防毒面具，警方說，是陳男及郭女在分裝毒品過程中，用來隔絕難聞氣味及防止吸入體內，也成了分裝毒品的最佳證據。（編輯：郭諭儒）1131109