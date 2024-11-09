雲林女童遭狗咬傷無法裁處飼主 家屬提告求公道

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（中央社記者黃國芳雲林縣9日電）雲林縣1名國小女童日前遭鄰居飼養的秋田犬咬得全身是傷，目前傷勢雖痊癒，但至今仍有心理陰影需就醫，且飼主不聞不問，女童家屬提告求公道；縣府指出，女童在鄰居家被咬，難裁處。

這名國小二年級女童家屬控訴，女童於今年8月下旬，趁陪伴的家人不注意，前往鄰居家玩耍，不料，卻被鄰居所飼養的秋田犬攻擊，咬得全身是傷，受驚嚇女童大叫，其家人奔跑至鄰居家，驚見女童幾乎全身是血，立即送醫治療。

女童家屬表示，女童治療後，身體外傷雖然慢慢痊癒，但心理受到嚴重驚嚇，不僅睡覺常驚醒，睡不安穩，還出現掉髮、上課恍惚，以及幻聽等症狀，醫師評估需長期接受心理治療。鄰居剛開始有表達會全額賠償，事後卻不認帳，至今不聞不問。

女童家屬指出，秋田犬飼主認為狗已養了3年，從未傷人，還指責「是女童自己跑過來，才會被狗咬傷」，氣得向雲林縣政府舉報。

雲林縣動植物防疫所第五課長杜弦逸今天告訴中央社記者，日前據報就前往秋田犬飼主家中稽查並了解狀況，當時女童是在鄰居家中被狗所咬傷，因在私人領域，而不是在公共區域，難依違反動保法第20條規定，飼主未妥善管理等規定加以裁處，只能勸導飼主需多加注意。

女童家屬認為竟然無法依違反動保法裁處飼主，決定提告求公道。（編輯：謝雅竹）1131109