曹興誠遭列台獨頑固分子 控告宋濤陳斌華恐嚇危害安全

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（中央社記者張建中、林長順、林敬殷台北11日電）聯電前董事長曹興誠遭中國大陸國台辦列入「台獨頑固分子」清單，他今天出面召開記者會，宣布對國台辦主任宋濤和發言人陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反中華民國刑法305條恐嚇危害安全罪。

中國6月公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網8月增加「依法懲治台獨頑固分子」專題欄目，列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。陳斌華於10月14日指出，針對檢舉台獨頑固分子的線索核查甄別後，決定對民進黨立委沈伯洋、前聯電董事長曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止沈、曹及其家屬進入中國及港澳。

曹興誠與台灣公民人權聯盟上午召開「用台灣的法治與文明，反擊中國的獨裁與流氓」媒體分享會，詳細說明要透過民主法治手段應對極權威脅，並委託律師鄭文龍、劉繼蔚、黃思維到台北地方法院提起刑事自訴，控告陳斌華及宋濤涉嫌刑法恐嚇危害安全罪。

曹興誠在記者會中手拿中華民國護照表示，他放棄新加坡國籍，拿回中華民護照已經2年，他只有這本護照，沒有其他的護照，中華民國是他唯一的國家。他出面控告宋濤和陳斌華是盡國民應盡的義務，堅持台灣是主權獨立國家的立場。

曹興誠強調，身為中華民國國民有義務維護國家主權完整、獨立，維持民主自由體制，反對中共的侵略。

曹興誠說，中共將他維護台灣主權醜化成台獨，甚至加以罪名恐嚇，說他是涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣；但沒有人謀獨，維持台灣主權，擁護總統賴清德所說兩岸是國與國互不隸屬的關係，中共國管不到台灣，台灣是獨立自主，如果說這樣就是謀獨，那台灣都是謀獨。

曹興誠表示，中共在憲法制定台灣是中華人民共和國不可分離，這是偽造文書、扭曲事實；只要主張台灣主權獨立就是分裂國家，這相當離譜。

曹興誠說，中共每天用武力來威脅、破壞台海和平，是最大的危害安全者，居然說他在嚴重危害台海和平穩定，這是顛倒黑白。另外，中共說他損害兩岸同胞共同利益，這是在扣帽子。

曹興誠強調，國台辦恐嚇他已經違反中華民國的刑法，會正式向宋濤和陳斌華提出刑事自訴，控告兩人違反恐嚇危害安全罪，是在盡國民應盡的義務，無論法律將來會怎樣，仍要堅持台灣是主權獨立的立場。

他表示，並不害怕中共，害怕的是有無知民眾誤信中共而傷害他。台灣應該要團結維護主權獨立。

曹興誠的委任律師鄭文龍指出，陳斌華在記者會指控曹興誠是台獨頑固份子，要限制旅行、限制經商自由，甚至威脅危害生命，已違反國際法，更觸犯刑法的恐嚇危害安全罪，可處以2年以下有期徒刑。

鄭文龍說，陳斌華的行為是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後心生恐懼，就構成刑法的恐嚇危害安全罪，台灣法院基於台灣主權就產生法定的管轄權，根據最高法院的實務見解，台灣法院對宋濤、陳斌華的行為有管轄權，也不能不受理。成案後地院就會傳訊原告曹興誠，就會寄傳票給國台辦，若2人未來不到案，就可發布通緝，宋濤、陳斌華來台就可將其逮捕。

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除了在台灣提出告訴，鄭文龍表示，宋濤、陳斌華違反聯合國國際公約，也違反國際公法，在美國有個法律是「外國人侵權請求法」，已經聯絡美國律師討論，考慮到美國對宋濤、陳斌華提出訴訟。

曹興誠先前宣布捐出1億美元強化國防，媒體提問捐款情況。曹興誠說，捐1億美元主要是為了打認知戰，當然有保密性，黑熊學院主要提供訓練的機構，就是他贊助的。（編輯：張良知）1131111