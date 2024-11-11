台中男自家廚房設製毒工廠 買感冒藥煉毒遭法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中徐姓男子自學製毒技術，收購感冒藥後在自家廚房萃取毒品安非他命原料「假麻黃鹼」，刑事局今年7月間循線查緝，查扣大批第四級毒品「假麻黃鹼」，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方今年6月間接獲情資指出，台中地區32歲徐姓男子從事製造毒品，立即與台中市警局豐原分局、大雅分局及南投縣警局刑事警察大隊等單位組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

經警方跟監蒐證，於今年7月11日前往徐男位於台中市大雅區的住處逮人，並查扣第四級毒品假麻黃鹼2256公克、製毒器具、原料一批、手機等證物。

警方查出，徐男透過網路自學製毒技術，在自家廚房設置製毒工廠，並大量收購2000顆感冒膠囊，加入化學原料後，從中提煉萃取第二級毒品安非他命前期原料「假麻黃鹼」，經警方清查尚未流入市面。

警方將徐男依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後諭知新台幣5萬元交保。（編輯：郭諭儒）1131111