新北執行分署拍賣三峽45坪住宅 881萬標出

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（中央社記者王鴻國新北11日電）法務部行政執行署新北分署今天舉行聯合拍賣會，吸引大批民眾競標，其中，三峽45坪住宅881萬元售出，BMW X5汽車以172萬元拍定，拍定總金額1053萬元，成果豐碩。

新北分署特別選定11月11日上午11時舉行「五打七安聯合拍賣會」，當日拍賣台北地檢署與新北地檢署囑託變價詐欺案犯嫌的5部名車、住宅，及五打七安（打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安）相關行政執行案件不動產，吸引大批民眾入場競標。

拍賣會開始後先進行不動產開標程序，其中，三峽區大樓住宅，屋齡7年，坪數約45.69坪（含未登記之夾層增建約8.33坪），附1機械車位，當日進行第4拍，底價為820萬元，最終以881萬元拍定。

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在動產拍賣部分，北檢偵辦假投資吸金詐欺案所查扣被告車輛，分別為BMW X5（2021年出廠）、JEEP「藍哥王」吉普車（2021年出廠）及VOLVO S60（2011年出廠），其中，BMW X5的里程數約2萬8000餘公里，當日由3組人馬喊價競標，最終以172萬元拍定；吉普車無人出價，VOLVO S60則有民眾出價未達底價流標。

新北分署表示，新北地檢署查扣詐欺案犯嫌所有的BMW 328i（2015年出廠）汽車無人出價；保時捷TAYCAN純電跑車（2022年出廠）雖競價到302萬元，因未達底價而流標。今天拍定金額總計1053萬元，充分展現執行五打七安政策的成果豐碩。（編輯：李錫璋）1131111