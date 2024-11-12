關西鎮代會主席羅仕典涉詐領出席費 竹檢起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）無黨籍新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典缺席某次代表會議，事後郭姓議事人員以補簽方式，助詐領當天出席費新台幣2450元。新竹地檢署偵查終結，2人依貪污治罪條例起訴。

新竹地檢署今天透過文字表示，關西鎮民代表會第22屆第7次臨時會第3次會議於今年4月12日舉辦，羅仕典無法出席，關西鎮民代表會編制內組員的郭姓議事人員在當天上午9時許製作開會入帳清冊及支票，並前往關西鎮農會信用部辦理撥款。

檢方指出，會議結束後的隔週上班，郭姓議事人員私下提供簽到簿與印領清冊，讓羅仕典以補簽到方式，製作出席紀錄及出缺席統計表，虛偽表示有出席，並核銷當天的出席費、交通費及膳食費，詐取新台幣2450元。

檢方表示，羅仕典在偵查中主動繳交犯罪所得2450元，並自白有在簽到簿與印領清冊上「補簽到」等犯行。

檢方指出，郭姓議事人員身為關西鎮民代表會議事人員，熟稔地方制度法與內政部歷次函釋，卻違背法令，私下提供未出席會議者得於議程時間結束後補簽到，讓羅仕典溢領出席費、交通費及膳食費得免受追繳。

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檢方表示，羅仕典、郭姓議事人員皆為依法具備法定職務權限公務員，依規定在依法開會期間，未出席或未參與議程者無法領取出席費、交通費及膳食費。

檢方指出，羅仕典、郭姓議事人員基於共同基於利用職務上機會，以詐術詐取財物及使公務員登載不實的犯意聯絡，2人依犯貪污治罪條例起訴。羅仕典坦承犯行，依貪污治罪條例可減輕或免除其刑；郭姓議事人員過程中甚至試圖合理化自身犯罪、沒有悔悟，建請法院從重量刑。（編輯：戴光育）1131112