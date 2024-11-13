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纏訟16年 前三峽鎮長陳佳烜圖利判刑6年定讞

2024/11/13 11:39
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（中央社記者謝幸恩台北13日電）前台北縣三峽鎮長陳佳烜被控於辦理旅遊採購案時圖利特定廠商，案經纏訟16年，高院更二審依圖利罪判處有期徒刑6年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，陳佳烜自民國91年3月1日起就任台北縣三峽鎮（現改制為新北市三峽區）鎮長，以指定評審委員、允許借牌圍標等方式，將鎮公所發包的旅遊採購案讓特定廠商得標，使廠商獲得不法利益。

板橋地檢署（現改為新北地檢署）於97年間依貪污治罪條例的公務員對監督事務圖利罪起訴陳佳烜，一審板橋地方法院（現改為新北地方法院）於100年間判處陳佳烜有期徒刑10年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判陳佳烜10年2月徒刑。案經最高法院發回，高院更一審改判陳佳烜有期徒刑10年；最高法院認為，更一審判決認定陳佳烜的圖利金額有調查未盡、理由不備的違誤，再度撤銷判決，發回更審。

更二審認定，陳佳烜圖利廠商的時間超過6年，涉及標案共252案，圖利金額為新台幣263萬餘元。

更二審審酌部分標案圖利不法所得在5萬元以下，得依貪污治罪條例規定減輕其刑，另考量案件纏訟多年，依照刑事妥速審判法規定減輕其刑，並審酌一切情狀，判處陳佳烜有期徒刑6年。

陳佳烜不服判決，上訴三審，最高法院認為，更二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1131113

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