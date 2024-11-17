9歲兒目睹母遭父砍傷身亡 彰化縣府啟動關懷

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化李姓男子昨天與蔡姓前妻及前妻女兒起爭執，蔡女疑為保護女兒竟遭李男砍殺身亡，目睹過程的9歲兒子今天說：「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」；縣府已啟動關懷機制。

家住二林鎮50歲蔡姓女子昨天下午5時左右遭砍殺，倒臥透天厝屋內，警消獲報到場時，蔡女已無呼吸心跳，送醫不治；涉案李男犯後偷車逃逸，彰化縣警察局芳苑分局員警在埤頭鄉將他逮捕到案。

蔡女26歲女兒今天透露，前繼父李男酗酒嗜賭，昨天中午她回去探望母親，得知李男酒後索討新台幣65萬元被拒，李男拿鐮刀揮舞；傍晚她與李男發生衝突，母親遭李男持刀砍傷，她趕緊與弟弟跑走報警。

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蔡女與李男所生9歲兒子告訴媒體，以前父親就曾拿椅子砸母親，也曾打他，希望爸爸判死刑，這樣就對他們無害了。

彰化縣政府社會處表示，昨天案發第一時間接獲通報，即派社工前往協助，經了解蔡女為列冊中低收入戶，並於今年2月核發領有保護令，相關案情仍待檢警釐清；現階段以家中兒少身心狀況為優先考量，務必確保穩定生活照顧，縣府會全力幫忙喪葬事宜，提供家庭必要協助。（編輯：陳仁華）1131117