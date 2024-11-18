台中消防車出勤路口發生碰撞 貨車駕駛脫困送醫無礙

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中大甲分隊消防車17日救援途中，行經大甲區一處路口時，與另輛小貨車發生碰撞，小貨車章姓駕駛一度受困車內，消防人員協助脫困後送醫無礙，確切肇因待警調查釐清。

台中市大甲警分局今天表示，17日下午1時55分，大甲區中山路一段與二崁路口發生一起交通事故，42歲章姓男子駕駛小貨車行駛於中山路，36歲馮姓男子駕駛消防車執行任務，2車在中山路與二崁路口發生碰撞。

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小貨車前車頭損壞，駕駛章男頭部、手部及腳部撕裂傷，經送醫治療後無大礙，消防車右側車身損壞，駕駛馮男未受傷，警方對2駕駛酒測，均無酒精反應；事故發生後，大甲警分局派員至現場疏導交通，相關肇事責任將由台中市交通警察大隊分析釐清。

消防局則指出，大甲分隊消防車救援途中，在路口與另輛小貨車發生車禍，小貨車有人員受困，現場協助人員脫困，傷者意識清楚，由光田綜合醫院救護車送醫院處理；原受理的車禍，改派其他分隊前往處理，協助傷者脫困送醫。（編輯：陳仁華）1131118