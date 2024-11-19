台中向上路連環車禍 疑大貨車煞車失靈釀禍

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）一輛大貨車今天行駛台中市沙鹿區向上路下坡路段，疑因煞車失靈，自撞中央分隔島、區間測速門架後翻覆，造成5車受損、3人輕傷送醫，駕駛均無酒駕，確切肇事原因待調查。

台中市清水警分局今天上午10時接獲通報，沙鹿區向上路發生連環車禍，一輛大貨車行駛在向上路長下坡路段，疑因煞車失靈撞上中央分隔島、區間側速門架，並翻覆滑行對向車道，撞擊對向車道自小客車，造成大貨車謝姓駕駛、自小客車曾姓駕駛、蔡姓乘客3人受傷。

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另外，因大貨車撞毀區間測速門架倒下時，分別撞擊陳男、梁男、莊男、嚴男駕駛等4部小客車，造成梁男所載女乘客，因驚嚇就醫未受傷。受傷駕駛及乘客分別送光田綜合醫院及童醫院，傷勢無大礙，事故駕駛經酒測後均無酒駕情事。

警方指出，事故也造成下坡內側2車道及上坡快車道3車道共5車道封閉，目前現場正在排除中。呼籲駕駛人行經下坡路段應降低排檔行駛，行車前亦應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再上路。（編輯：謝雅竹）1131119