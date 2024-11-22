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詐欺通緝犯北中南騙透透 台中警逮獲歸案

2024/11/22 13:01
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市警察局第四分局今天宣布查獲楊姓詐欺通緝犯，在2年被通緝期間，仍四處趴趴走行跡北至宜蘭到南部屏東，得手達50多次，直到下榻台中市旅館時被查獲送中檢歸案。

第四分局大墩派出所日前查獲41歲楊姓詐欺通緝犯善用第三方詐騙手法，在網路上尋找欲購買手機的買家A，同時尋找想賣手機的賣家B，於取得賣家B匯款帳戶資料後，提供給不知情的買家A匯入購機款項。

警方表示，在賣家B確認收到匯款後，楊嫌再前往賣家B店家從中騙取手機實機，等被害買家A遲未收到手機報警，提告受款帳戶的賣家B，導致買家A損失金錢，賣家B遭誤會是收錢不出貨的騙子而被警示，AB兩方同時受害。

警方追查發現，楊嫌分飾多角在網路上自創假帳號，低價拋出求售物品訊息，吸引網路買家上門，以雙面手法策略，一方面騙買方匯錢到賣方帳戶；另一方面不知情賣方收到匯款再行前往取貨，買方因而損失金錢，賣方則失物，還須承擔帳戶被警示風險，楊嫌每次獲利幾千元至數萬元不等。

警方指出，楊嫌仗勢民眾損失小利有時會選擇私了的心態，自民國111年遭通緝期間，仍四處趴趴走隨機犯案，北至宜蘭、南至屏東都有足跡，詐騙地圖遍跡全台，2年期間成功得手高達50多次。

為躲避追緝，楊嫌頻繁更換藏匿地點，行騙所得均花用殆盡，直到下榻台中市旅館時遭員警當場查獲，解送台中地檢署歸案。（編輯：郭諭儒）1131122

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