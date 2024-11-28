本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

淡北道路工程探管刺穿機車地下道 騎士嚇摔受傷

2024/11/28 18:46（11/28 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市工務局28日指出，淡北道路工程施工廠商上午鑽探水位觀測井時，因套疊錯誤，不慎將鑽探管打穿機車地下道，導致機車騎士摔車受傷，事發後除立即將傷者送醫也封閉地下道檢修，已在下午4時許修復並開放通車。（新北市工務局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月28日
新北市工務局28日指出，淡北道路工程施工廠商上午鑽探水位觀測井時，因套疊錯誤，不慎將鑽探管打穿機車地下道，導致機車騎士摔車受傷，事發後除立即將傷者送醫也封閉地下道檢修，已在下午4時許修復並開放通車。（新北市工務局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市淡北道路工程今天發生意外，工程人員測量錯誤，將鑽探管刺穿機車地下道。1名騎士因閃躲不及摔車受傷。工務局說，已修復地下道，並對傷者負責到底。

新北市淡水警分局表示，今天接近中午時據報，淡水區中正東路二段、淡金路口的機車引道，發生騎士摔倒受傷事件。

員警到場處置時，赫然發現是淡北道路工程人員打樁工程時，因距離測量錯誤，不慎將鐵柱穿破機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷。

有其他民眾見狀說，如果受傷騎士再騎快一點，地樁可能刺到身體，造成嚴重傷害，直呼「好險，躲過死劫」。

市府工務局告訴中央社記者，施工廠商今天鑽探水位觀測井時，因套疊錯誤，不慎將鑽探管刺穿機車地下道，除立即將傷者送醫，並封閉地下道檢修，已於下午4時許修復，開放通車。

新建工程處表示，傷者狀況穩定，已表達歉意，並將負責到底。經查，廠商遭遇管線障礙，未經承商、顧問公司確認，自行挪移位置逕行鑽掘，以致鑽穿機車地下道，將依契約規定從重處分廠商。

市府勞檢處說，因為本次意外並未造成勞工受傷，且工程較大，由職安署北區管轄，勞檢處並沒有派員到場。（編輯：李錫璋）1131128

新北市淡北道路工程28日發生施工意外，工程人員上午因測量錯誤導致鑽探管直接打穿地面、鑽入機車地下道，更讓一名騎士閃躲不及摔車受傷。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月28日
新北市淡北道路工程28日發生施工意外，工程人員上午因測量錯誤導致鑽探管直接打穿地面、鑽入機車地下道，更讓一名騎士閃躲不及摔車受傷。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月28日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：