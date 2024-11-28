淡北道路工程探管刺穿機車地下道 騎士嚇摔受傷

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市淡北道路工程今天發生意外，工程人員測量錯誤，將鑽探管刺穿機車地下道。1名騎士因閃躲不及摔車受傷。工務局說，已修復地下道，並對傷者負責到底。

新北市淡水警分局表示，今天接近中午時據報，淡水區中正東路二段、淡金路口的機車引道，發生騎士摔倒受傷事件。

員警到場處置時，赫然發現是淡北道路工程人員打樁工程時，因距離測量錯誤，不慎將鐵柱穿破機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷。

有其他民眾見狀說，如果受傷騎士再騎快一點，地樁可能刺到身體，造成嚴重傷害，直呼「好險，躲過死劫」。

市府工務局告訴中央社記者，施工廠商今天鑽探水位觀測井時，因套疊錯誤，不慎將鑽探管刺穿機車地下道，除立即將傷者送醫，並封閉地下道檢修，已於下午4時許修復，開放通車。

新建工程處表示，傷者狀況穩定，已表達歉意，並將負責到底。經查，廠商遭遇管線障礙，未經承商、顧問公司確認，自行挪移位置逕行鑽掘，以致鑽穿機車地下道，將依契約規定從重處分廠商。

市府勞檢處說，因為本次意外並未造成勞工受傷，且工程較大，由職安署北區管轄，勞檢處並沒有派員到場。（編輯：李錫璋）1131128