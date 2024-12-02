本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉進口毒品「喵喵」先驅原料 2人遭橋檢起訴

2024/12/2 13:21（12/2 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄某環保公司朱姓負責人涉嫌透過嚴姓男子聯繫中國地區人士，7月間從中國杭州市進口毒品「喵喵」先驅原料共16箱，總毛重444多公斤，遭海關人員查驗發現，朱、嚴2人被依毒品罪嫌起訴。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月2日
高雄某環保公司朱姓負責人涉嫌透過嚴姓男子聯繫中國地區人士，7月間從中國杭州市進口毒品「喵喵」先驅原料共16箱，總毛重444多公斤，遭海關人員查驗發現，朱、嚴2人被依毒品罪嫌起訴。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄某環保公司朱姓負責人涉嫌透過嚴姓男子聯繫中國地區人士，將毒品「喵喵」先驅原料裝箱，試圖從中國杭州運輸入台時遭查獲，經橋檢偵結，朱、嚴2人被依毒品罪嫌起訴。

橋頭地檢署調查，朱姓男子為高雄市某環保公司負責人，他透過嚴男與中國地區人士協調，在今年7月間從中國杭州市進口毒品「喵喵」先驅原料共16箱，總毛重444多公斤的「1-甲基苯基-1-丙酮」。

檢方表示，包裹遭桃園國際機場海關人員取樣檢驗發現含有第四級毒品成分，後由檢警組成專案小組查緝，在高雄市岡山區新樂街路邊緝獲正在卸貨的朱男，後續再循線逮捕嚴男到案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方今天發布新聞稿指出，此次查獲第四級毒品先驅原料純質淨重約360公斤，可加工製成約220公斤的「喵喵」，若依「喵喵」近3個月的大盤價約每公斤新台幣10萬元計算，可製成總價約2200萬元的毒品咖啡包。

檢方認定朱、嚴2人均違反毒品危害防制條例第4條第4項運輸第四級毒品罪嫌，偵結依法起訴2人，另考量2人應知輸入大量毒品將對社會造成嚴重危害竟仍執意犯行，向橋頭地方法院將2人求重處12年徒刑。（編輯：李淑華）1131202

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.98
更多編輯台推薦新聞：