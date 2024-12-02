涉進口毒品「喵喵」先驅原料 2人遭橋檢起訴

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（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄某環保公司朱姓負責人涉嫌透過嚴姓男子聯繫中國地區人士，將毒品「喵喵」先驅原料裝箱，試圖從中國杭州運輸入台時遭查獲，經橋檢偵結，朱、嚴2人被依毒品罪嫌起訴。

橋頭地檢署調查，朱姓男子為高雄市某環保公司負責人，他透過嚴男與中國地區人士協調，在今年7月間從中國杭州市進口毒品「喵喵」先驅原料共16箱，總毛重444多公斤的「1-甲基苯基-1-丙酮」。

檢方表示，包裹遭桃園國際機場海關人員取樣檢驗發現含有第四級毒品成分，後由檢警組成專案小組查緝，在高雄市岡山區新樂街路邊緝獲正在卸貨的朱男，後續再循線逮捕嚴男到案。

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檢方今天發布新聞稿指出，此次查獲第四級毒品先驅原料純質淨重約360公斤，可加工製成約220公斤的「喵喵」，若依「喵喵」近3個月的大盤價約每公斤新台幣10萬元計算，可製成總價約2200萬元的毒品咖啡包。

檢方認定朱、嚴2人均違反毒品危害防制條例第4條第4項運輸第四級毒品罪嫌，偵結依法起訴2人，另考量2人應知輸入大量毒品將對社會造成嚴重危害竟仍執意犯行，向橋頭地方法院將2人求重處12年徒刑。（編輯：李淑華）1131202