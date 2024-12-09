本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
首頁 / 社會

指遭陳玉珍暴力攻擊 林月琴到北檢提告傷害

2024/12/9 15:54（12/9 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會6日朝野爆發肢體衝突，民進黨立委林月琴（中）指控遭國民黨立委陳玉珍暴力攻擊，9日在黨籍立委郭昱晴（左）、張雅琳（右）陪同下，到台北地檢署控告陳玉珍傷害罪。中央社記者林長順攝 113年12月9日
立法院會6日朝野爆發肢體衝突，民進黨立委林月琴（中）指控遭國民黨立委陳玉珍暴力攻擊，9日在黨籍立委郭昱晴（左）、張雅琳（右）陪同下，到台北地檢署控告陳玉珍傷害罪。中央社記者林長順攝 113年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）立法院上週五院會處理選罷法修法議程，朝野立委爆發肢體衝突。民進黨立委林月琴指控遭國民黨立委陳玉珍暴力推擠、重摔、腳踹，今天到台北地檢署控告陳玉珍涉嫌刑法傷害罪。

立法院6日召開院會，為了反對國民黨立法院黨團變更議程，將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案改列討論事項第1案，朝野在議場爆發激烈肢體衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理。

林月琴指控在衝突中遭陳玉珍多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹人方式攻擊，導致她手指、手腕、腿部以及後頸皆有受傷，下午在同黨立委郭昱晴、張雅琳陪同下到北檢控告陳玉珍傷害罪。

林月琴表示，過去30年為兒少福利努力，其中最重要目標協助兒少遠離暴力，而在NGO服務期間時常告訴受害者勇於挺身而出，任何姑息只會助長暴力，她絕不允許。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林月琴指出，經過2天思考，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，今天遭受暴力對待不退縮並正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

林月琴說，陳玉珍暴力攻擊相關證據包含影片、驗傷單等將委託律師協助提告。她絕不退縮，30年來幫助無數孩童走出暴力陰影，這次會挺身而出，以告止暴，以正視聽。（編輯：方沛清）1131209

#台北地檢署
#林月琴
#國會
#陳玉珍
#北檢
#民進黨
#國民黨立法院黨團
#郭昱晴
#張雅琳
林月琴
壯世代促進法初審完成 部分條文保留待協商立院將審人工生殖法草案 綠委盼與代理孕母脫鉤
陳玉珍
陳玉珍不滿遭指脫衣求碰瓷提告 吳沛憶：人民有公評不滿被指「脫衣求碰瓷」 陳玉珍本週將提告吳沛憶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：