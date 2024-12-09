指遭陳玉珍暴力攻擊 林月琴到北檢提告傷害

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（中央社記者林長順台北9日電）立法院上週五院會處理選罷法修法議程，朝野立委爆發肢體衝突。民進黨立委林月琴指控遭國民黨立委陳玉珍暴力推擠、重摔、腳踹，今天到台北地檢署控告陳玉珍涉嫌刑法傷害罪。

立法院6日召開院會，為了反對國民黨立法院黨團變更議程，將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案改列討論事項第1案，朝野在議場爆發激烈肢體衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理。

林月琴指控在衝突中遭陳玉珍多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹人方式攻擊，導致她手指、手腕、腿部以及後頸皆有受傷，下午在同黨立委郭昱晴、張雅琳陪同下到北檢控告陳玉珍傷害罪。

林月琴表示，過去30年為兒少福利努力，其中最重要目標協助兒少遠離暴力，而在NGO服務期間時常告訴受害者勇於挺身而出，任何姑息只會助長暴力，她絕不允許。

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林月琴指出，經過2天思考，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，今天遭受暴力對待不退縮並正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

林月琴說，陳玉珍暴力攻擊相關證據包含影片、驗傷單等將委託律師協助提告。她絕不退縮，30年來幫助無數孩童走出暴力陰影，這次會挺身而出，以告止暴，以正視聽。（編輯：方沛清）1131209