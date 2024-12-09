女子網戀外國工程師 聽從指示運毒來台判刑16年

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）從印尼嫁來台的舒姓女子自認與自稱在烏克蘭打仗的工程師「Daniel」相戀，聽從指示前往泰國攜帶「服裝樣品」返台，遭查獲夾藏2包海洛因，高雄地院依運輸第一級毒品罪判刑16年。

高雄地方法院審理時，舒女坦承接受指示前往泰國，取得提袋返台，但辯稱相信「Daniel」，認為雙方相愛並計畫結婚，才依指示行事，並不知道提袋夾層內藏毒。舒女辯護人也稱，舒女與對方交往並曾給予資助，十分信任對方，在此案中也是詐騙受害者。

不過，法官認為，舒女跨國運送的「服裝樣品」提袋內容物毛重達2.734公斤，為不合理的沉重，且對方自稱的背景處處可疑，而舒女曾懷疑對方身分而上網查詢照片，今年5月初也曾嘗試拒絕對方運送「服裝樣品」要求，顯見舒女已於事前預見運送東西可能是毒品。

再者，舒女曾因擔心涉毒瀏覽相關毒品減刑新聞網頁，並在取得提袋後取出內容物品查看，但仍運送入境試圖闖關，顯見是為了貪圖獲利鋌而走險，具有運輸一級毒品的不確定故意，依毒品危害防制條例運輸一級毒品罪判處16年徒刑，全案可上訴。

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判決指出，從印尼嫁來台灣多年的舒女去年底在通訊軟體認識自稱在烏克蘭打仗的美國工程師「Daniel」，對方自稱在戰場受傷被迫住院休養，今年初要求舒女前往歐洲各國運送「服裝樣品」，在完成任務後，對方5月又再要求舒女前往泰國運輸，期間除資助食宿費用，還有1萬美元的報酬。

舒女5月28日搭機前往泰國曼谷入住一間飯店，對方隨即透過不同人交付現金跟服裝品牌提袋，直至6月2日下午入境時，財政部關務署高雄機場分關人員以手提行李X光儀器檢查，發現提袋有異，當場查獲提袋夾層夾藏第一級毒品海洛因2包，重約2.3公斤，市價至少新台幣730萬元。（編輯：蕭博文）1131209