母女遭騙命案 士檢查警致電失當及溯源詐欺犯罪

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（中央社記者劉世怡台北9日電）台北市內湖區一對母女遭詐騙於昨天輕生案件，士林地檢署今天說，員警致電當事人涉言詞失當部分會一併了解，並將溯源查辦究明，有無他人涉及詐欺等犯罪情事。

台北市內湖區一對母女遭詐騙於昨天輕生，內湖警分局追查發現，派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時言詞缺乏同理心，經考績會決議，今天核予記1大過，所長監督不周記過1次。

士林地檢署發布新聞稿指出，檢察官除依法進行相驗，釐清死因外，對於外界指稱死者2人生前曾遭詐騙乙事，將一併深入追查，儘速究明事實，若有查得任何個人或團體涉及詐欺等犯罪情事，定將揪出，溯源查辦，絕不寬貸。

至於，有關劉姓員警受理詐騙報案後，在製作筆錄過程涉及言詞不當部分，與本案有無關連，承辦檢察官將一併瞭解警方查處情形，依法處理。

士檢指出，後續將盡力協助及關懷死者家屬，並全力調查本案，務求早日水落石出，以昭公信。（編輯：方沛清）1131209

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