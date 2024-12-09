內湖母女疑遭詐輕生 北市警局：言詞失當員警送懲戒法院

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）北市內湖一對母女疑遭詐輕生，先前受理詐欺案員警因電話中言詞失當遭記過調職；台北市警察局長李西河今晚說，已將員警函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理，警方也積極緝嫌中。

北市警消昨天下午1時許獲報，報案人曾男返家時發現55歲母親與29歲姊姊輕生，警方從遺書內容追查，兩人疑因遭遇詐騙案財損新台幣上千萬元而想不開，且港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時，其言詞缺乏同理心，因此發生憾事。

台北市警察局內湖分局今天下午已對外公布，經查劉姓員警確有言詞不當情事，記一大過懲處及調地處分；另外，也澄清本案並無媒體報導「惡毒嘲諷8字」情形。

對此，市警局今晚透過新聞訊息轉述，針對劉姓員警處理詐欺案件缺乏同理心，且有極不當言行部分，李西河深表痛心，除已責成內湖分局全力協助家屬辦理後事外，也主動將劉姓員警函送士林地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考、優先汰除對象。

市警局指出，本案已成立專案小組，積極溯源查察犯嫌，務求緝拿到案。

同時，為求策進，已要求督察室以走動式管理及案例教育方式，前往各分局宣教、加強督導，並責令各分局務必引以為鑑，深入檢討受理報案態度及流程，以為精進。（編輯：陳仁華）1131209

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