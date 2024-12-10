內湖母女遭詐1200萬輕生 警拘提涉案2車手送辦

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）北市內湖一對母女遭詐輕生，先前受理詐欺案員警因電話中言詞失當遭記過調職。內湖警分局今天上午已分別在桃園、新北市汐止拘提楊姓、黃姓車手，並持續溯源追查。

北市警消8日下午1時許獲報，報案人曾姓男子返家時發現55歲母親與29歲姊姊輕生，警方從遺書內容追查，2人疑因遭遇詐騙案財損新台幣上千萬元而想不開，且港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時，其言詞缺乏同理心，因此發生憾事。

根據警方調查了解，被害人日前在臉書點閱投資廣告後，遭詐騙集團邀加連結，陷入假投資股票的詐騙話術圈套，並將多筆現金面交車手或匯款詐團，並抵押房產向友人借款，血汗錢都付諸流水。

警方經成立專案小組全力追捕犯嫌，經查被害母女遭假投資詐騙財損共約1200餘萬元，經調閱監視器畫面追查，掌握面交車手身分，並報請士林地檢署指揮偵辦。

專案小組今天上午分別在桃園和新北市汐止區拘提楊姓及黃姓車手，據了解，這2名車手是在臉書網頁徵求收款工作，楊嫌於7月到內湖區向被害人收取20萬元，黃嫌在8月向被害人收取40萬元，隨後都交給在附近的監控手，警方將持續深入溯源追查，以搗破為非作歹的詐騙集團。

台北市警察局內湖分局透過新聞稿表示，港墘派出所劉姓員警日前受理案件處理過程不當，相關事證都分別移付懲戒法院及士檢查究責任，警局也將其列入重點管考及優先汰除對象。

同時，台北市長蔣萬安和市警局長李西河也指示，將派專人擔任窗口，全力協助家屬處理喪葬事宜和安撫關懷。

內湖分局說，將會以此案深刻檢討列入教育案例，要求以同理心應處民眾案件，重要案件由正、副所長或幹部全程管制指導，務求圓滿。（編輯：方沛清）1131210

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