內湖輕生母女生前遭詐1200萬 1車手聲押禁見、追捕在逃3人

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）台北市內湖一對母女輕生，生前遭詐騙1200萬元。警方今天拘提楊姓、黃姓車手，士林地檢署表示，黃嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及勾串共犯之虞，依加重詐欺等罪聲請羈押禁見。

士檢表示，楊嫌經檢察官訊問，以5萬元交保，並限制住居，並持續追查另3名涉案嫌犯。

台北市內湖區1對母女8日在家輕生並留有遺書，據調查，母女生前遭詐騙新台幣1200萬餘元，而當時負責受理的內湖警分局港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫時，言詞缺乏同理心，已被函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理。

警方追查，被害婦人在臉書看到偽冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的投資詐騙廣告，加入LINE投資飆股群組，並邀女兒加入，2人自今年7月至10月間，陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，財損金額達1200萬餘元，驚覺受騙後於12月4日向港墘派出所報案。

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檢警專案小組今天在桃園市和新北市汐止區拘提楊姓及黃姓車手，楊嫌7月間向被害人收取20萬元，黃嫌則在8月間向被害人收取40萬元。內湖警分局今天也表示，本案5名車手已遭關押，今天拘提楊姓、黃姓車手到案，並追捕在逃3人。（編輯：蕭博文）1131210

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