打詐儀錶板專頁上線 新增5功能多瀏覽可防詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）刑事局今天表示，新建置打詐儀錶板專頁已上線，包含5項重要功能如公布詐騙排名前5名等；知名作家吳淡如出席記者會時建議警方應向臉書反映留有申訴管道。

刑事局上午召開「打詐儀錶板專網正式上路」記者會，局長周幼偉主持，並邀吳淡如出席分享防詐騙經驗。周幼偉致詞說，全新設計打詐儀錶板專門網頁已於1日上線，讓民眾隨時瀏覽查詢防詐資訊。

周幼偉表示，全新打詐儀錶板網頁包含5項重要功能，包含美化專網頁面、提供常用詐騙話術、公布每天詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據統計、各縣市每天案例。

他說，公布相關資訊幫助民眾了解政府防詐措施及成效，呼籲民眾可至打詐儀錶板網站，掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。

刑事局詐欺犯罪防制中心科長林耕宇在記者會公布詐騙數據，以11月為例，高發詐騙案前5名，依序為假投資、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假中獎通知詐騙、假交友投資詐財；以假投資詐騙造成財損位居第1，占總財損64%。

他說，詐騙集團手法利用民眾想快速致富心理，透過網路及社群媒體，營造高額獲利假訊息，騙民眾投入資金，最終血本無歸。

吳淡如致詞表示，至昨天止，仍有詐騙集團以她要送書名義向民眾詐騙，已在臉書宣告不買個股，民眾若接到有人稱要接管帳戶就是詐騙，並向警方呼籲，希望恢復臉書申訴管道，以免合法被下架，冒名卻持續留在臉書（Facebook）。

周幼偉回應，若民眾檢舉導致其他人的臉書下架，經查是錯誤狀況，會與臉書聯繫恢復使用，雙方都保有暢通管道。

刑事局表示，打詐儀表板可上網搜尋關鍵字或至165網頁，呼籲民眾多貼給家中長輩提升防詐知識。（編輯：張銘坤）1131203