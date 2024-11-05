全國警察科偵競賽登場 高雄、台南及刑事局勝出

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）為養成全國警察科技偵人才，警政署刑事局今天表示，「全國警察科技偵查競賽」共計69隊報名參加，昨天決賽結果由高雄市、台南市及刑事局隊伍勝出，展現科技偵查技術。

刑事局今天發布新聞稿指出，為養成全國警察科技偵專業人才，刑事局科技犯罪防制中心系統性綜整科技偵查技術及知能，建立完整訓練制度，今年度規劃「虛擬貨幣追蹤與扣押、手機鑑識與現場採證、警政系統與資料分析、資安事件調查與鑑識」等4大主題式課程。

另外，搭配國際證照課程，接軌國際及業界專業資訊技能；另因應虛擬貨幣已成當前各式犯罪常用洗錢管道，也納入重點訓練課程，迄今已培訓全國500名虛擬貨幣分析專業警力。

刑事局指出，除紮實教育訓練外，今年首度偕業界共同舉辦「全國警察科技偵查競賽」，透過實戰演練搶旗賽方式檢驗主題式教育訓練成果，這次競賽由全國各警察機關員警組成3人團隊，共69組隊伍報名參加，10月17日初賽篩選出前10名隊伍。

11月4日舉辦決賽，刑事局表示，各隊都展現高超技術水平及卓越的團隊合作精神，最終分別由高雄市、台南市及刑事局隊伍分列前3名，並由刑事局長周幼偉頒發獎座及獎勵金。

周幼偉致詞表示，勉勵所有員警要持續精進科技偵查技術，全國警察科技偵查競賽不僅是場技術的較量，透過這樣的競賽，也看到警方在面對高科技犯罪時的專業素養及應變能力，也看到科技偵查技術在現今犯罪偵查中的重要地位。

他指出，期待這場競賽能激勵更多員警對科技偵查工作的興趣，全力投入打擊科技及詐欺犯罪，共同維護社會治安。

刑事局表示，競賽題目採用偵查實務的聯合題組，例如詐欺集團利用虛擬貨幣錢包地址轉兌贓款，需分析幣流流向、查扣手機數位鑑識及情資交集人脈網絡等題型，充分考驗各參賽小組的技術能力，並需具備快速反應及團隊合作的精神，才能在限定時間內逐步解題，奪取積分累進排名。

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競賽過程中，不乏有參賽者認為題目頗具難度，並感受到與傳統教育訓練授課方式的明顯差異。刑事局指出，科技犯罪防制中心期望透過此類競賽，讓參賽隊伍可深入解析犯罪手法，進而提升自身的偵查應變能力，也期望能透過這場競賽激勵各員警時刻自我精進，強化科技偵查能量。

刑事局表示，科技迅速發展促進社會進步，但也導致各種新型態犯罪，例如網路詐騙、駭客攻擊、個資外洩及虛擬貨幣洗錢等。這些犯罪手法常依賴先進技術，並利用網路匿名性與跨境特性，使得傳統偵查方式無法輕易追查，科技偵查技術的重要性日益凸顯。（編輯：戴光育）1131105