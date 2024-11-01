刑事局優化打詐儀錶板功能 盼建構全民防詐意識

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（中央社記者劉建邦台北1日電）刑事局今天表示，打詐儀錶板統計10月份發生詐騙案數據及財損，以投資詐騙比例最高，為提升民眾防詐意識，優化打詐儀錶板網頁功能，透過真實案例解析，破解詐騙集團新手法。

刑事局上午召開「優化打詐儀錶板功能、建構全民防詐意識」記者會，由刑事局局長周幼偉主持，並邀財經名人盧燕俐等人及被害人現身說法。

刑事局指出，為強化民眾防詐意識，並了解政府打擊詐騙成果，期盼讓民眾願意協力防制詐騙案，從8月底在內政部官方網站及警政署165全民防騙網站定期發布打詐儀錶板，相關資訊也可至內政部臉書（Facebook）與警政署官網及臉書瀏覽。

自推動打詐儀錶板後，刑事局表示，規劃持續優化功能，宣布優化功能的打詐儀錶板即日起上線，新功能包含更直觀數據、解析真實案例，以生動故事向民眾宣導，讓民眾快速掌握全國與各縣市詐騙案趨勢，且提供防範要點，破解詐騙集團的詐術與手法。

會中，刑事局邀請財經名人及1名被害女子到場說明遇詐騙案例。警方分析，詐騙集團都是利用民眾想快速致富心理，以各種管道散布高額獲利不實訊息，誘騙投入資金。

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刑事局指出，例如打詐儀錶板公布10月份詐騙案發生數及財損數，常見詐騙案依序為假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友投資、中獎通知。財損方面，以假投資詐騙占總財損第1名，約占6成5。

周幼偉致詞時表示，將持續優化打詐儀錶板，包含提供近期整體詐騙犯罪發生趨勢、各縣市與前期增減情形等，規劃在1個月內強化網站與資料庫建置，透過呈現各縣市詐騙犯罪趨勢及打詐成果及提供更豐富防詐宣導內容，提升全民防詐意識。相關資訊可先搜尋165全民防騙網，再從首頁點入打詐儀錶板網站。（編輯：戴光育）1131101