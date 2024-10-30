周幼偉投書波蘭媒體 籲請支持台灣參與國際刑警組織

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（中央社記者彭維楀華沙29日專電）第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會將於11月4日至7日在英國格拉斯哥舉行，內政部警政署刑事警察局局長周幼偉投書波蘭選舉日報，籲請國際社會為了創建更安全的地球村，支持台灣參與國際刑警組織。

他在選舉日報（Gazeta Wyborcza）刊出的投書表示，台灣擁有獨立的警政司法、金融貿易、航空海運與邊境管制系統，台灣警方在打擊跨境電信詐欺、毒品販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面均具有豐富經驗。由於無法直接參與國際刑警組織即時的資訊交流，只能間接獲得犯罪相關資訊，增加了執法的難度，也讓跨國犯罪有機可趁，對全球安全構成潛在威脅。

投書中強調，台灣護照可以免簽證進入全球160多個國家和地區，有些犯罪分子會使用台灣護照從事非法活動，從而威脅到國際安全，嚴重擾亂全球秩序。

周幼偉在投書中說，今年國際刑警組織打擊網路盜版專案小組（INTERPOL Stop Internet Piracy I-SOP）針對違反著作權及盜版問題撰寫報告「2024巴黎奧運：潛在數位盜版之威脅」（Paris 2024 Olympic Games：Awareness for Potential Digital Piracy Services）。

報告中提及台灣協助調查涉及奧運賽事盜播的非法解碼器案件（Unblock Tech TV Box），國際刑警組織也要求台灣分享經驗，以幫助其他成員國應對類似的犯罪行為。這些都顯示出台灣在國際警政上合作的良好案例。

根據美國台灣商會的報告，台灣的安全性連續8年在商業環境評比中位居第一，顯示出台灣在保障人員安全及打擊犯罪上的成就。

他呼籲各國支持台灣以觀察員身份參與國際刑警組織年會，加強跨國執法合作，共同打擊日益複雜的全球犯罪網絡。（編輯：韋樞）1131030