防範網路詐騙 Google揭露5大常見手法

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（中央社記者吳家豪台北20日電）為協助民眾了解網路詐騙威脅，Google定期發布線上詐騙相關資訊，今天列出5種近期常見的詐騙趨勢，包括逼真的名人模仿詐騙、加密貨幣投資詐騙、假冒應用程式和到達網頁、偽裝到達網頁、利用重大事件和活動進行詐騙。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻今天在官方部落格發表文章，整理Google自2020年以來規範廣告主實名制登記的作法、近年來執行的新政策，並分享近期觀察到5種常見的詐騙類型，以及建議民眾的防範守則。

陳幼臻指出，近期常見的詐騙類型第1種是逼真的名人模仿詐騙，詐騙集團經常製作出以假亂真、冒充名人的內容來進行詐騙，這些冒名的影像通常會宣傳高報酬的投資、假贈品和有害的應用程式等。

陳幼臻建議，民眾應留意看到的名人內容，是否有不自然的臉部表情，因為深偽（Deepfake）技術製作的影片，通常難以讓臉部表情看起來完全自然，可能是判斷合成內容的第1個指標。

第2種常見詐騙是加密貨幣投資詐騙，會承諾高得不太真實的報酬來吸引投資人，並假冒公眾人物、應用程式或與品牌有關的影片或圖片。陳幼臻呼籲，對於任何保證獲利、極高報酬且風險極低的投資，都應該抱持懷疑態度。

第3種常見詐騙是假冒應用程式和到達網頁，讓使用者以為自己連到的應用程式或網頁屬於正當品牌，誘騙使用者洩露個人資訊、下載惡意軟體，或進行詐騙交易。陳幼臻表示，在點開網站前，可以使用Google的「關於此搜尋結果」功能，幫助判斷點下去以後是否真的會連到以為要去的網頁。

第4種常見詐騙是偽裝到達網頁，也就是詐騙人士向Google顯示的內容，其實和使用者看到的內容不一樣，藉此躲避管理系統和團隊偵測違反政策的內容。陳幼臻表示，在點擊連結前，可以注意看一下顯示的網址，也能在Chrome瀏覽器啟用「強化防護」功能。

第5種常見詐騙是利用重大事件和活動進行的詐騙，例如選舉、熱門節目、體育賽事和人道災難等事件，透過宣傳假產品、假服務的詐騙活動來牟利。詐騙集團藉由人工智慧（AI）工具，能夠快速回應突發新聞，讓詐騙的內容看起來更可信且更即時。陳幼臻表示，發生重大事件時，建議只透過已經建立的平台和經過驗證的網站，進行捐款和購物。（編輯：張良知）1131120