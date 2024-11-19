本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
加密貨幣
新聞專題
加密貨幣1/300
首頁 / 國際

傳有意收購加密貨幣交易平台 川普公司股價飆

2024/11/19 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約18日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國總統當選人川普的社群媒體公司「川普媒體科技集團」正在洽談收購加密貨幣交易平台巴克特（Bakkt），「川普媒體科技集團」股價聞訊飆升。

報導稱營運社群平台「真實社群」（Truth Social）的「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group）正就收購巴克特進行深入談判後，「川普媒體科技集團」收盤股價上漲超過16.5%。

法新社報導，加密貨幣業許多人預期川普就職後將實施改革，使這個行業受益。

如果此次收購成功，川普個人將進一步接觸到其政府制定的有利法規。

金融時報引述不具名消息人士的話報導後，巴克特股價飆升逾160%。

巴克特母公司洲際交易所集團（ICE）尚未回覆記者詢問。

巴克特先前已與星巴克（Starbucks）以及萬事達卡（Mastercard）建立業務合作關係，目的在讓消費者更容易採用加密貨幣。巴克特2021年上市，儘管近年來虧損略減，但尚未獲利。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1131119

#川普
#加密貨幣
#股價
#星巴克
#法新社
#金融時報
#英國
#萬事達卡
川普
中國駭客事件威脅國安 美參議院小組將舉行聽證會川普揚言加關稅 習近平G20喊話提高多邊貿易權威性
加密貨幣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普勝選助漲加密貨幣 財部允研議查核課稅辦法
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：