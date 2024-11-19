傳有意收購加密貨幣交易平台 川普公司股價飆

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（中央社紐約18日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國總統當選人川普的社群媒體公司「川普媒體科技集團」正在洽談收購加密貨幣交易平台巴克特（Bakkt），「川普媒體科技集團」股價聞訊飆升。

報導稱營運社群平台「真實社群」（Truth Social）的「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group）正就收購巴克特進行深入談判後，「川普媒體科技集團」收盤股價上漲超過16.5%。

法新社報導，加密貨幣業許多人預期川普就職後將實施改革，使這個行業受益。

如果此次收購成功，川普個人將進一步接觸到其政府制定的有利法規。

金融時報引述不具名消息人士的話報導後，巴克特股價飆升逾160%。

巴克特母公司洲際交易所集團（ICE）尚未回覆記者詢問。

巴克特先前已與星巴克（Starbucks）以及萬事達卡（Mastercard）建立業務合作關係，目的在讓消費者更容易採用加密貨幣。巴克特2021年上市，儘管近年來虧損略減，但尚未獲利。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1131119