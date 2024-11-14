市場評估聯準會政策走向和川普新政 亞股多收低

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（中央社香港14日綜合外電報導）最新公布的美國通膨數據為聯邦準備理事會（Fed）12月再度降息提供支持之際，對川普第2任期的擔憂使市場樂觀氛圍蒙上陰影，亞股今天多收低。

法新社報導，比特幣（Bitcoin）昨天首次漲破9萬美元，觸及9萬3462美元歷史新高，隨後漲勢熄火又跌破9萬美元。觀察家預估，在美國準總統川普（Donald Trump）做出有利加密貨幣的承諾後，比特幣很快就會站上10萬美元大關。

亞股過去幾天表現欠佳，許多亞洲投資人試圖逢低買進以重返市場，但擔憂美中貿易戰恐再度爆發，加上中國經濟低迷，正在打壓市場信心。

美股3大指數昨天多收高。最新公布的美國10月消費者物價指數（CPI）和9月相比小幅上揚，符合市場預期，但凸顯控制通膨方面進展緩慢，提高聯準會於12月再度降息的市場預期。

美國銀行（Bank of America）全球研究部在報告中寫道，儘管通膨年增率幾乎呈持平趨勢，仍不足以引起聯準會擔憂。

亞股方面，東京、香港、上海、台北、馬尼拉、曼谷及雅加達等地股市均收跌；雪梨、首爾、新加坡與威靈頓股市則收漲。

此外，川普的政策可能使聯準會無法如外界最初預期那樣大幅降息，這樣的前景帶動美元兌其他貨幣走強。

今天美元兌日圓匯率是7月來首次升破155日圓，東京當局成為市場焦點。日本政府曾指出，如果認定日圓波動是單邊或炒作所致，他們準備好為日圓提供支持。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1131114