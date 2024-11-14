本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》林立高飛犧牲打 台灣2比0領先多明尼加
首頁 / 證券
加密貨幣
新聞專題
加密貨幣1/300
首頁 / 證券

市場評估聯準會政策走向和川普新政 亞股多收低

2024/11/14 19:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港14日綜合外電報導）最新公布的美國通膨數據為聯邦準備理事會（Fed）12月再度降息提供支持之際，對川普第2任期的擔憂使市場樂觀氛圍蒙上陰影，亞股今天多收低。

法新社報導，比特幣（Bitcoin）昨天首次漲破9萬美元，觸及9萬3462美元歷史新高，隨後漲勢熄火又跌破9萬美元。觀察家預估，在美國準總統川普（Donald Trump）做出有利加密貨幣的承諾後，比特幣很快就會站上10萬美元大關。

亞股過去幾天表現欠佳，許多亞洲投資人試圖逢低買進以重返市場，但擔憂美中貿易戰恐再度爆發，加上中國經濟低迷，正在打壓市場信心。

美股3大指數昨天多收高。最新公布的美國10月消費者物價指數（CPI）和9月相比小幅上揚，符合市場預期，但凸顯控制通膨方面進展緩慢，提高聯準會於12月再度降息的市場預期。

美國銀行（Bank of America）全球研究部在報告中寫道，儘管通膨年增率幾乎呈持平趨勢，仍不足以引起聯準會擔憂。

亞股方面，東京、香港、上海、台北、馬尼拉、曼谷及雅加達等地股市均收跌；雪梨、首爾、新加坡與威靈頓股市則收漲。

此外，川普的政策可能使聯準會無法如外界最初預期那樣大幅降息，這樣的前景帶動美元兌其他貨幣走強。

今天美元兌日圓匯率是7月來首次升破155日圓，東京當局成為市場焦點。日本政府曾指出，如果認定日圓波動是單邊或炒作所致，他們準備好為日圓提供支持。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1131114

#川普
#東京
#比特幣
#美中貿易戰
#美股
#消費者物價指數
#聯邦準備理事會
#亞股
#法新社
#美國
#通膨
#聯準會
川普
川普擬對貿易開刀 非洲憂失免關稅免配額輸美優惠川普重返白宮 永豐金黃蔭基：MAGA恐讓通膨捲土重來
洪啓原
路透：蔡英文下週擬訪加拿大 出席哈利法克斯論壇受電力和能源股下挫拖累 日股收黑
加密貨幣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
通膨符合預期美股開盤小漲 比特幣突破9萬美元
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：