川普重返白宮 永豐金黃蔭基：MAGA恐讓通膨捲土重來

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（中央社記者羅元駿台北14日電）全球矚目美國總統當選人川普將重返白宮的後續影響。永豐金首席經濟學家黃蔭基今天直言，「川普上任後一定加關稅，更不排除多輪的關稅，估計關稅10%將影響全球30%貿易」，川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）恐讓通膨捲土重來。

黃蔭基今天出席永豐金2024年第3季法人說明會分享總經觀點，預估台灣今年經濟成長率為4.16%、2025年為2.96%。

外界關注川普（Donald Trump）明年1月將重返白宮，帶來後續影響為何，黃蔭基指出，川普的國家主義、保護主義會衝擊全球，「川普上任後一定加關稅，更不排除多輪的關稅，估計關稅10%將影響全球30%貿易」。

黃蔭基表示，高關稅會引發通膨預期，也是2025年最大的變數，民眾對於房價、物價上漲的預期心理。他強調，川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）會讓通膨捲土重來。

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黃蔭基分析，如果明年美國聯準會（Fed）無法控制通膨預期，就會走向2022年物價飆漲、狂升息的情境。永豐金也更新對Fed的降息幅度，預估2025年全年只降息2碼（0.5個百分點），而台灣央行的利率則按兵不動。

談及川普對中國的關稅政策，黃蔭基示警6大產業會受到影響，包含半導體、5G通訊設備、太陽能、鋼鐵、家電產品、電動車與電池，他解釋因美國以制裁中國為目標、削弱中國出口力道，若台廠在中國有布局要特別注意。（編輯：潘羿菁）1131114